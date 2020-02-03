Войти
Независимое военное обозрение

Призрак большой кровопролитной схватки бродит по Ближнему Востоку и Северной Африке

482
0
0
Фото Burak Kara/Getty Images
Фото Burak Kara/Getty Images.

Конфликт интересов Москвы и Анкары в ливийской и сирийской войнах очевиден

Несколько колонн турецких войск вошли на территорию Сирии и направляются в провинцию Идлиб и западную часть провинции Алеппо. Порядка 200 единиц военной техники в воскресенье пересекли турецко-сирийскую границу в южном направлении, сообщает Инрефакс со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерен вмешаться в военное противостояние между вооруженной оппозицией и сирийскими правительственными войсками в Идлибе, на стороне первых. Турция начала переброску колонн военной техники и живой силы еще 28 января. Утром в воскресенье поступило сообщение о переходе через границу около 40 бронемашин, в том числе и танков. Во второй половине дня счет турецкой военной техники направленной в Сирию шел уже на сотни.

Судя по всему, намечается серьезная заварушка на северо-западе Сирии. И нет гарантий, что российские и турецкие военные не сойдутся в схватке на поле боя. Во всяком случае, если Анкара будет последовательна в своих действиях, то противостояния в воздухе не избежать. В настоящее время в идлибской зоне деэскалации размещены двенадцать наблюдательных постов турецких Вооруженных сил и Анкара оказывает поддержку разношерстым формированиям Сирийской свободной армии. От информированных источников не раз поступала информация, что США, также, оказывают военную помощь идлибской вооруженной оппозиции.

Одновременно, из Ливии поступают сообщения о том, что переброшенный сюда турецкий военный контингент состоит из сирийцев тюркского происхождения, именно эти бойцы спровоцировали возобновление огня на линии фронта близ Триполи. По сведениям представителей Ливийской национальной армии (ЛНА – армия фельдмаршала Халифы Хафтара) Анкара перебросила в Ливию около 2900 сирийских наемников. И еще около 1800 человек проходят подготовку в турецких военных лагерях, информирует телеканала Al Hadath. Из того же источника стало известно, что вербовка сирийцев в вооруженные формирования, направляемые для поддержки ПНС идет полным ходом . Из числа боевиков уже прибывших в Ливию 64 человека дезертировали и направились в Европу.

В ходе текущих боев близ Триполи более 70 сирийских наемников были убиты, «от 45 до 55 - ранены и находятся в критическом состоянии», сообщает ливийский новостной портал Ewan Libya со ссылкой на ливийскую национальную армию и медицинские источники. ТАСС информирует, что раненые после оказания им первой помощи были перевезены в сопровождении турецких и украинских врачей в клиники в районах Гут-эш-Шааль и Абу-Слим, а также в столичный ожоговый центр.

Напоминаем, что Каир намеревался выступить на стороне ЛНА, в случае вмешательства Анкары в ливийский конфликт. Кроме того, фельдмаршал Халифа Хафтар пользуется поддержкой Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Тунис симпатизирует ЛНА, а Катар следует в фарватере политики Анкары.

Из-за чрезмерной активности Турции регион все глубже погружается в пламя масштабной войны, которая может охватить весь Ближний Восток и северную Африку. Вдобавок ко всему, Дональд Трамп выступил со своей инициативой, известной, как «Сделка века», чем немало раздосадовал не только палестинцев, но и своего союзника по НАТО – Турцию. Стоит упомянуть, что обстановка в Ираке далека от спокойствия и взаимоотношения между Ираном с одной стороны и США со товарищи с другой - балансируют на грани вооруженного конфликта.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Катар
Ливия
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Тунис
Турция
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Медицина
Похожие новости
26.09.2018
Африканский экспресс
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
27.08.2014
В зоне особого влияния
23.04.2014
Финал однополярного мира
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки