Призрак большой кровопролитной схватки бродит по Ближнему Востоку и Северной Африке

Конфликт интересов Москвы и Анкары в ливийской и сирийской войнах очевиден

Несколько колонн турецких войск вошли на территорию Сирии и направляются в провинцию Идлиб и западную часть провинции Алеппо. Порядка 200 единиц военной техники в воскресенье пересекли турецко-сирийскую границу в южном направлении, сообщает Инрефакс со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерен вмешаться в военное противостояние между вооруженной оппозицией и сирийскими правительственными войсками в Идлибе, на стороне первых. Турция начала переброску колонн военной техники и живой силы еще 28 января. Утром в воскресенье поступило сообщение о переходе через границу около 40 бронемашин, в том числе и танков. Во второй половине дня счет турецкой военной техники направленной в Сирию шел уже на сотни.

Судя по всему, намечается серьезная заварушка на северо-западе Сирии. И нет гарантий, что российские и турецкие военные не сойдутся в схватке на поле боя. Во всяком случае, если Анкара будет последовательна в своих действиях, то противостояния в воздухе не избежать. В настоящее время в идлибской зоне деэскалации размещены двенадцать наблюдательных постов турецких Вооруженных сил и Анкара оказывает поддержку разношерстым формированиям Сирийской свободной армии. От информированных источников не раз поступала информация, что США, также, оказывают военную помощь идлибской вооруженной оппозиции.

Одновременно, из Ливии поступают сообщения о том, что переброшенный сюда турецкий военный контингент состоит из сирийцев тюркского происхождения, именно эти бойцы спровоцировали возобновление огня на линии фронта близ Триполи. По сведениям представителей Ливийской национальной армии (ЛНА – армия фельдмаршала Халифы Хафтара) Анкара перебросила в Ливию около 2900 сирийских наемников. И еще около 1800 человек проходят подготовку в турецких военных лагерях, информирует телеканала Al Hadath. Из того же источника стало известно, что вербовка сирийцев в вооруженные формирования, направляемые для поддержки ПНС идет полным ходом . Из числа боевиков уже прибывших в Ливию 64 человека дезертировали и направились в Европу.

В ходе текущих боев близ Триполи более 70 сирийских наемников были убиты, «от 45 до 55 - ранены и находятся в критическом состоянии», сообщает ливийский новостной портал Ewan Libya со ссылкой на ливийскую национальную армию и медицинские источники. ТАСС информирует, что раненые после оказания им первой помощи были перевезены в сопровождении турецких и украинских врачей в клиники в районах Гут-эш-Шааль и Абу-Слим, а также в столичный ожоговый центр.

Напоминаем, что Каир намеревался выступить на стороне ЛНА, в случае вмешательства Анкары в ливийский конфликт. Кроме того, фельдмаршал Халифа Хафтар пользуется поддержкой Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Тунис симпатизирует ЛНА, а Катар следует в фарватере политики Анкары.

Из-за чрезмерной активности Турции регион все глубже погружается в пламя масштабной войны, которая может охватить весь Ближний Восток и северную Африку. Вдобавок ко всему, Дональд Трамп выступил со своей инициативой, известной, как «Сделка века», чем немало раздосадовал не только палестинцев, но и своего союзника по НАТО – Турцию. Стоит упомянуть, что обстановка в Ираке далека от спокойствия и взаимоотношения между Ираном с одной стороны и США со товарищи с другой - балансируют на грани вооруженного конфликта.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО