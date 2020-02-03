Белый дом снял запрет на жестокое орудие убийства

Минная война не кончается

В 1997 году конвенцией ООН, получившей называние «Оттавский договор», было запрещено использование противопехотных мин. Он обязывает подписавшие его страны ввести запрет на производство и использование этого оружия, а также регулярно проводить его поэтапное уничтожение.

К 2017 году конвенцию подписали 163 государства. В их число не входят страны - постоянные участники Совбеза ООН, а также Индия, Пакистан и страны Ближнего Востока. Вашингтон отказался подписывать эту Конвенцию.

США прекратили производство противопехотных мин в 1992 году, а последний раз использовали их в ходе первой войны в Персидском заливе. Однако 44-й президент Америки Барак Обама в сентябре 2014 года принял решение отказаться от использования противопехотных мин во всех странах, где США вели боевые действия, за исключением Корейского полуострова. «США приводят свою политику в вопросе применения противопехотных мин в соответствие с положениями Оттавского договора о запрете противопехотных мин», - говорилось в заявлении Белого дома. Тогда же было решено исключить из хранения существовавшие тогда запасы таких мин, поскольку они за время хранения могут потерять боевые качества.

Противопехотные мины представляют для гражданского населения многих стран большую опасность в течение многих лет после завершения вооруженных конфликтов. Наиболее опасными регионами сегодня являются Афганистан, Ангола и Камбоджа.

Международные правозащитные организации, а также ООН продолжают выступать за полное запрещение это оружия. Такая позиция обусловлена тем, что минные поля зачастую либо не наносятся на топографические карты, разместивших их воинских подразделений, либо не уничтожаются по окончании боевых действий. В результате жертвами мин становятся мирные жители.

По данным ООН, в настоящее время на территории 68 стран в земле находится около 110 миллионов неразорвавшихся противопехотных мин. Наиболее опасными продолжают оставаться некоторые регионы таких стран, как Афганистан, Ангола и Камбоджа.

Специалисты правозащитной организации Human Rights Watch утверждают, что в настоящее время американские мины находятся в 29 странах и продолжают быть причиной гибели гражданского населения. США прекратили их производство в 1992 году, а последний раз использовали во время первой войны в Персидском заливе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снял запрет на применение вооруженными силами США противопехотных мин, веденный при прежнем президенте Бараке Обаме. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, опубликованном на сайте Белого дома 31 января.

«Исходя из твердой приверженности гарантировать способность наших вооруженных сил противостоять любым угрозам, президент США Дональд Трамп отменяет введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин за пределами Корейского полуострова. Министерство обороны США определило, что подобные ограничения ставят вооруженные силы в ущербное положение в ходе конфликта», - заявила Гришэм.

Руководство Пентагона, комментируя решение своего главкома, объявило, что после снятия запрета в последующих действиях войска будут применять только противопехотные мины, оснащенные механизмами самоликвидации или саморазрушения. «Министерство будет использовать, разрабатывать, производить или закупать мины, которые непостоянны, что означает, что они должны быть оснащены механизмами саморазрушения и функциями самоликвидации», - говорится в сообщении американского военного ведомства.

В нем также поясняется, что американские военные обязуются применять противопехотные мины, которые могут самоуничтожаться через 30 или менее дней после установки, независимо от того, каким способом они были размешены на местности.

Решение о применении мин в той или иной ситуации остается за командующими войсками. Пентагон объявил, что он оставляет за собой право закупать и иметь

«ограниченное количество» таких мин для «обучения личного состава, занимающегося их поиском и уничтожением».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»