Турция перебрасывает в сирийский Идлиб танки и другую бронетехнику

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Из Сирии поступает подтверждение информации о том, что крупная колонна военной техники вооружённых сил Турции пересекла сирийскую границу. По данным турецких источников, бронетехника турецкой армии направляется в провинцию Идлиб.

Пересечение границы с САР проходило в несколько этапов. В общей сложности с территории Турции в Сирии переброшены свыше 200 единиц военной техники, включая танки и самоходки.

Важно отметить, что командование ВС Турции распространило информацию о том, что автомобильная дорога Алеппо-Латакия на время переброски военной техники объявляется особой зоной – зоной проведений военной операции.

Переброска танков и другой военной техники связана с тем, что Анкара собирается остановить продвижение сирийской правительственной армии в Идлибе. Напомним, что несколько дней назад САА вошла в один из крупнейших оплотов боевиков в провинции – город Маарет ан-Нууман. Протурецкие силы в такой ситуации избрали привычную для себя тактику – использовать турецкие военные посты как прикрытие.

Увеличение численности военного контингента Турции в Идлибе явно сыграет на руку боевикам, включая террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Ранее Реджеп Эрдоган обвинил Россию в том, что она не «останавливает наступление армии режима Асада».