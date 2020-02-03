Не имеет аналогов: «Белый лебедь» совершил первый полет

Обновленный бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» совершил первый полет

В России начались летные испытания глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160М «Белый лебедь». Первый получасовой полет прошел в Казани на высоте 1,5 км. Специалисты проверили работу модернизированных систем и оборудования самолета и пришли к выводу, что все работает штатно и без замечаний. Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что этот самолет не имеет аналогов в мире.

Российский глубоко модернизированный сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет, это произошло 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев», передает «Интерфакс».

Получасовой полет прошел на высоте 1,5 км под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Специалисты проверили работу модернизированных систем и оборудования самолета и пришли к выводу, что все работает штатно и без замечаний.

В 2021 году модернизированный Ту-160М будет передан Минобороны России, заявил в конце прошлого года гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.

«Уже приступили к строительству партии Ту-160М для Министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», - заявил руководитель ведущего российского предприятия в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, новым пилотажным комплексом со всеми самыми современными средствами навигации (в том числе последними лазерными гироскопами), а также системами связи, датчиками, топливными приборами и системами индикации.

У самолета будет и новая система управления оружием - более точная навигация. Для боевых машин стратегической авиации исключительно важной характеристикой является его точное определение местоположения. Где он находится в совершенно конкретный момент времени, в какой точке надо будет производить, как говорят летчики, «отцеп изделия».

Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что необходимые работы по улучшению самолета идут по плану.

«Первая серийная машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска уже в 2021 году», - сказал генерал.

Он уточнил, что бомбардировщик оснастят надежной системой связи, уникальным оружием и самым современным бортовым комплексом обороны.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что первый построенный «с нуля» Ту-160М (ранее также назывался Ту-160М2) выйдет на испытания в конце 2020 года.

Новый Ту-160М2 будет серьезно отличаться и от старых Ту-160, и от уже прошедших модернизацию машин. В прежнем корпусе будет принципиально новый самолет, считают специалисты авиапрома. Ту-160М в несколько раз увеличит свои боевые возможности. На этом самолете будет значительно расширена номенклатура вооружения и очень серьезно увеличены точностные характеристики его боевого применения.

Возрастут не только боевые возможности «Белого лебедя», но и параметры машины по ее собственной защите. На основании самых современных наработок для Ту-160М создается принципиально новый бортовой комплекс самообороны или комплекс радиоэлектронной борьбы. Бомбардировщик будет защищен по всем физическим полям как с земли, от зенитных ракетных систем, так и от всех типов перспективных авиационных средств поражения вероятного противника.

Позднее стало известно, что США могут получить бомбардировщик дальнего действия раньше России.

В декабре прошлого года исследовательская служба конгресса США (Сongressional Research Service, CRS) опубликовала доклад «Ударный бомбардировщик дальнего действий ВВС США В-21 Raider, в котором раскрыла подробности программы создания нового перспективного самолета.

Министерство обороны США уже давно разрабатывает перспективный стратегический бомбардировщик большой дальности B-21 «Raider» (ранее известный как проект LRS-B) и предлагает закупить для ВВС США как минимум 100 этих машин. На первых этапах предполагается, что B-21 заменит флоты бомбардировщиков B-1 и B-2 и, возможно, в будущем и B-52.

Стратегический бомбардировщик B-21 предназначен для действий в условиях применения как обычных, так и ядерных средств поражения. Этот самолет, по обещаниям авторов проекта, будет обладать возможностью проникновения вглубь территории противника и выживания в зонах поражения современных средств противовоздушной обороны. Raider должен функционировать как в пилотируемом, так и беспилотном (управляемом дистанционно) вариантах, подчеркивается в CRS.

Рафаэль Фахрутдинов