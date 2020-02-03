Не имеет аналогов: «Белый лебедь» совершил первый полет

Обновленный бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» совершил первый полет
В России начались летные испытания глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160М «Белый лебедь». Первый получасовой полет прошел в Казани на высоте 1,5 км. Специалисты проверили работу модернизированных систем и оборудования самолета и пришли к выводу, что все работает штатно и без замечаний. Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что этот самолет не имеет аналогов в мире.
Российский глубоко модернизированный сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет, это произошло 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев», передает «Интерфакс».
Получасовой полет прошел на высоте 1,5 км под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Специалисты проверили работу модернизированных систем и оборудования самолета и пришли к выводу, что все работает штатно и без замечаний.
В 2021 году модернизированный Ту-160М будет передан Минобороны России, заявил в конце прошлого года гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.
«Уже приступили к строительству партии Ту-160М для Министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», - заявил руководитель ведущего российского предприятия в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, новым пилотажным комплексом со всеми самыми современными средствами навигации (в том числе последними лазерными гироскопами), а также системами связи, датчиками, топливными приборами и системами индикации.
У самолета будет и новая система управления оружием - более точная навигация. Для боевых машин стратегической авиации исключительно важной характеристикой является его точное определение местоположения. Где он находится в совершенно конкретный момент времени, в какой точке надо будет производить, как говорят летчики, «отцеп изделия».
Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что необходимые работы по улучшению самолета идут по плану.
Он уточнил, что бомбардировщик оснастят надежной системой связи, уникальным оружием и самым современным бортовым комплексом обороны.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что первый построенный «с нуля» Ту-160М (ранее также назывался Ту-160М2) выйдет на испытания в конце 2020 года.
Новый Ту-160М2 будет серьезно отличаться и от старых Ту-160, и от уже прошедших модернизацию машин. В прежнем корпусе будет принципиально новый самолет, считают специалисты авиапрома. Ту-160М в несколько раз увеличит свои боевые возможности. На этом самолете будет значительно расширена номенклатура вооружения и очень серьезно увеличены точностные характеристики его боевого применения.
Возрастут не только боевые возможности «Белого лебедя», но и параметры машины по ее собственной защите. На основании самых современных наработок для Ту-160М создается принципиально новый бортовой комплекс самообороны или комплекс радиоэлектронной борьбы. Бомбардировщик будет защищен по всем физическим полям как с земли, от зенитных ракетных систем, так и от всех типов перспективных авиационных средств поражения вероятного противника.
В декабре прошлого года исследовательская служба конгресса США (Сongressional Research Service, CRS) опубликовала доклад «Ударный бомбардировщик дальнего действий ВВС США В-21 Raider, в котором раскрыла подробности программы создания нового перспективного самолета.
Министерство обороны США уже давно разрабатывает перспективный стратегический бомбардировщик большой дальности B-21 «Raider» (ранее известный как проект LRS-B) и предлагает закупить для ВВС США как минимум 100 этих машин. На первых этапах предполагается, что B-21 заменит флоты бомбардировщиков B-1 и B-2 и, возможно, в будущем и B-52.
Стратегический бомбардировщик B-21 предназначен для действий в условиях применения как обычных, так и ядерных средств поражения. Этот самолет, по обещаниям авторов проекта, будет обладать возможностью проникновения вглубь территории противника и выживания в зонах поражения современных средств противовоздушной обороны. Raider должен функционировать как в пилотируемом, так и беспилотном (управляемом дистанционно) вариантах, подчеркивается в CRS.
Рафаэль Фахрутдинов