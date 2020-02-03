"Совершенная машина". Модель новейшего ЗРК "Викинг" покажут в Индии

Концерн "Алмаз-Антей" на международной выставке в Индии покажет модель новейшего зенитно-ракетного комплекса "Викинг". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал об особенностях новейшего оружия.

Модели боевых средств из состава новейшего зенитно-ракетного комплекса "Викинг" покажет концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке "DEFEXPO INDIA – 2020", сообщает РИА Новости.

Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений пройдет в Индии с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау.

"В рамках "DEFEXPO INDIA – 2020" концерн впервые в Республике Индия представит модели боевых средств ЗРК "Викинг", в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из состава ЗРК "Викинг" в масштабе 1:3", – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Кроме того, в виде макетов, моделей, видеоматериалов, буклетов и постеров будут показаны зенитные ракетные системы и комплексы наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Риф-М", "Штиль-1" и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1".

Концерн также покажет ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S, Club-N и радиолокационные станции контроля воздушного пространства.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал об особенностях новейшего зенитно-ракетного комплекса.

"ЗРК "Викинг" – это дальнейшее развитие одного из очень удачных зенитно-ракетных комплексов "Бук". В отличие от "Бука", на котором постоянно находятся четыре зенитные ракеты, у "Викинга" их на пусковой установке может находиться до шести штук, при этом они "спрятаны" в транспортно-пусковые контейнеры. Это значительно облегчает, в частности, хранение этих ракет, их диагностику. … Если говорить об экспортном потенциале, то "Буки" имеют достаточно широкое распространение в мире. Поэтому предложение более совершенной машины с улучшенными характеристиками – это логично", – сказал Дмитрий Литовкин.

По его мнению, новейший ЗРК может заинтересовать Индию.

"Если говорить про Индию, то она – одна из потенциальных стран-покупателей комплекса С-400 дальней зоны поражения. "Викинг" – это машина для целей поражения на средней дистанции. Например, в России принят принцип эшелонированного строения противовоздушной обороны, у нас есть комплексы дальней, средней и ближней зоны и даже комплексы сверхближней дистанции – создается мощная система, каждый элемент которой имеет свое значение. Поэтому предложение "Викинга", скажем, для Индии – это логическая цепочка после продажи ей комплекса С-400", – считает Дмитрий Литовкин.