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РИА Новости

Разморозят диалог? СМИ узнали примерную дату переговоров Россия-НАТО

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Саммит НАТО
Саммит НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 2 февраля/ Радио Sputnik. Переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил России и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса предположительно пройдут 6–7 февраля, сообщило РИА Новости.

"На предстоящей неделе, предположительно, 6–7 февраля, планируются переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американским генералом Тодом Уолтерсом. О повестке знают только стороны. Баку является традиционным местом встречи", – сообщил собеседник агентства.

На предыдущей встрече, состоявшейся 26 ноября, Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия – не враг альянса.

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