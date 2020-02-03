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ТАСС

Модернизированный Ту-160М выполнил первый полет

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Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 34 минуты

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в воскресенье осуществил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Туполев".

"2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160", - отметили в ПАО "Туполев".

В пресс-службе уточнили, что самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 34 минуты. Во время полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме.

Ракетоносец в рамках глубокой модернизации получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. В результате значительно увеличилась общая эффективность авиационного комплекса.

В декабре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что поставки в войска модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнутся в 2021 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
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