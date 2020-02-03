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Военное обозрение

Американские СМИ: Силы США провели подготовку к ведению зимней войны

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Источник изображения: topwar.ru

В США решили провести учения в климатических условиях, которые отнесли к зимним. К учениям привлекли военнослужащих 1-го батальона 120-го полевого артиллерийского полка Нацгвардии штата Висконсин. Учения проводились в лагере Грейлинг (штат Мичиган).

В командовании полком национальной гвардии США отметили, что во время учений внимание обращалось на две основные вещи: на действия военнослужащих в условиях низких температур при проведении учебно-боевых операций, а также на то, как обеспечили готовность военной техники специалисты техзвена (сервисмэны).

В американской прессе статьи о проведении учений Нацгвардии в Мичигане вышли под громкими заголовками о «подготовке сил США к ведению зимней войны». Сами учения носили названия «Зимний удар».

Отмечается, что в ходе учений отрабатывалось взаимодействие Нацгвардии с военнослужащими американской армии. В частности, военнослужащие армии США выполняли функции наводчиков для артиллерийских батарей национальной гвардии.

Как заявляют в пресс-службе Нацгвардии США, «зимние тренировки сводных боевых групп очень важны для повышения уровня взаимодействия в сложных климатических условиях».

Из сообщения:

Это позволяет сделать вывод о степени понимания между подразделениями, повысить уровень взаимодействия. Это отличная перспектива для подобного рода совместных маневров в будущем, для различных вариантов «Зимнего удара».

В ходе учений были осуществлены стрельбы из 155-мм гаубиц M777A2.

Из сообщения:

Вооружения не разочаровали. Стрельба велась в суровых условиях: мокрый снег, ледяной дождь, порывистый ветер.

На самом деле, погоду в Мичигане сложно назвать по-настоящему зимней и суровой. Так, в последние несколько дней в административном центре этого штата – городе Лансинг – столбик термометра поднимался до отметки +8 по Цельсию.

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