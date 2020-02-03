Войти
Деловая газета "Взгляд"

В США оценили последствия отставания от России в сфере гиперзвукового оружия

649
0
0
Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году, сообщает Breaking Defence.

"Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны", – цитирует и.о. главы ВМС США РИА "Новости".

По его словам, США необходимо мобилизовать все ресурсы для использования потенциала этого типа вооружений по максимуму в будущем.

"Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду "Полный вперед", – заявил Модли в записке личному составу.

Напомним, в середине января замглавы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Штатам потребуются годы, чтобы справиться с последствиями неудачи в разработке гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
07.11.2018
Российский "Авангард" не знает границ
06.11.2018
Эксперта закрыли в СИЗО: ФСБ открыла дело о госизмене
17.01.2018
Почему новая ракета "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе
16.01.2018
Германия назвала самое грозное оружие России
07.12.2016
Внимание на экран
21.08.2009
ВВС - надежный щит России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки