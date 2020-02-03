В США оценили последствия отставания от России в сфере гиперзвукового оружия

Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году, сообщает Breaking Defence.

"Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны", – цитирует и.о. главы ВМС США РИА "Новости".

По его словам, США необходимо мобилизовать все ресурсы для использования потенциала этого типа вооружений по максимуму в будущем.

"Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду "Полный вперед", – заявил Модли в записке личному составу.

Напомним, в середине января замглавы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Штатам потребуются годы, чтобы справиться с последствиями неудачи в разработке гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.

Антон Никитин