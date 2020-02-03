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Российская газета

Модернизированный Ту-160М совершил первый испытательный полет

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Источник изображения: Vesti.ru

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, подвергшийся глубокой модернизации, совершил первый испытательный полет.

Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Туполев".

В частности, стало известно, что испытания проводились на аэродроме КАЗ им​​​. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев". Отсюда первый опытный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160, поднялся на высоту 1500 метров. Продолжительность полета составила 34 минуты.

Также сообщается, что самолет пилотировал экипаж, которым руководил летчик-испытатель Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянц.

Во время испытаний экипаж протестировал обновленные системы и оборудование, которое размещено на самолете при его модернизации. Пилоты сообщили, что полет прошел в штатном режиме, а системы и оборудование функционировали без замечаний.

На модернизированном Ту-160М имеется новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Эта аппаратура позволила существенно повысить эффективность авиационного комплекса.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Туполев
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