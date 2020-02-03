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Известия.ru

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli

Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн. Об этом сообщает в воскресенье, 2 февраля, телеканал Al Arabiya со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным центра, конвой направляется на юг страны.

Отмечается, что 1 февраля турецкие силы ввели военную технику, танки и около 20 солдат в одну из деревень к востоку от города Саракиб в Идлибе. Утверждается, что они пытаются создать там новый военный пункт, а также разместиться в северной, южной и восточной точках города. По данным телеканала, турецкие военные хотят дислоцироваться в районе автомагистрали Дамаск–Алеппо (M5).

В конце января СМИ со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана писали, что Россия не соблюдает договор о прекращении огня в Сирии. 29 января Эрдоган также заявил о нарушении Москвой договоренности. Однако Кремль не согласился с этими обвинениями.

Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 0:01 12 января. Ранее сообщалось о действии режима в этом регионе с 14:00 9 января. Однако в тот же день в Центре по примирению сторон заявили, что незаконные вооруженные формирования совершили в зоне деэскалации 16 обстрелов.

В Сирии существуют четыре зоны деэскалации военного конфликта, закрепленные меморандумом о прекращении боевых действий в этой стране. Одна из зон находится в Идлибе.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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