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Российская газета

"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы

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Источник изображения: Алексей Брусилов

Американские СМИ признают, что новые российские тяжелые огнеметы "Солнцепек", из которых формируются огнеметные батальоны, представляют серьезную опасность на поле боя.

The National Interest объясняет, почему следует опасаться такого оружия. "Почему надо бояться новых российских огнеметных батальонов" - с такого заголовка начинается материал.

Как отмечается в публикации, "Солнцепеки" отличаются не только разрушительной мощью, позволяющей физически уничтожать противника в таких укреплениях, как бункеры и туннели, но и оказывают серьезный психологический эффект.

При этом автор материала уточняет, что относить российские "Солнцепеки" к классическим огнеметам не совсем правильно, поскольку они слишком далеки от бойцов времен Второй мировой войны, вооруженных ранцевыми огнеметами.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", установленная на танковом шасси T-72 на самом деле стреляет термобарическими ракетами.

"Это оружие смешивает топливо и воздух в облаке, которое при детонации создает мощный разрушительный эффект с помощью высокой температуры и давления", - пишет The National Interest.

В публикации отмечается, что тяжелые огнеметы смогут эффективно расчищать дорогу для танков и мотострелков при прорыве хорошо укрепленной вражеской линии обороны.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Солнцепёк
Т-72
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3 комментария
№1
03.02.2020 11:37
Все эти ТОСы применимы лишь для уничтожения окруженных скрывающихся под развалинами. Так что нечего американцам их боятсться, если они не планируют быть окруженными.
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№2
03.02.2020 18:11
Цитата, beka1 сообщ. №1
Так что нечего американцам их боятсться, если они не планируют быть окруженными.
А не окружённые от залпа ТОС-1А убегут? :)
По своей сути ТОС-1А такая же РСЗО, как "Град" с термобарическими снарядами 9М215. Только вместо дальности пуска упор сделан на мощность боевых частей. Поэтому залп пусковой установки ТОС-1А по своей мощности превосходит залп пусковой установки 9К51 с РС 9М215, не смотря на большее количество направляющих.
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№3
03.02.2020 20:27
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №2
Только вместо дальности пуска упор сделан на мощность боевых частей.
Кто их на такую дальность допустит? Чай не Вторая мировая война!
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