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Белорусская 80-мм реактивная система залпового огня «Флейта»

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В Минске в экспозиции вооружений и военной техники, развернутой в ходе состоявшегося 31 января 2020 года на территории ОАО "АГАТ-системы управления" заседания коллегии Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии, была впервые продемонстрирована 80-мм реактивная система залпового огня "Флейта" белорусской разработки.

Боевая машина белорусской 80-мм 80-ствольной реактивной системы залпового огня "Флейта". Минск, 31.01.2020 (с) Дмитрий Брушко / 42.tut.by

Заявлено, что РСЗО "Флейта" находится на этапе полигонных испытаний, которые предполагается завершить в 2020 году.

Боевая машина РСЗО "Флейта" использует широко распространенные советские 80-мм авиационные неуправляемые ракеты серии С-8, запускаемые с 80-зарядной пусковой установки, выполненной на базе бронированного автомобиля "Асилак" SHTS("Силач") с колесной формулой 4х4, представленного ООО "БСВТ-новые технологии" (Минск). Фактически "Асилак" представляет собой "ребрендированный" вариант выполненных на шасси грузового автомобиля ГАЗ-3308 "Садко" широко пиарившихся бронированных машин семейства "Буран" российской компании Rida Holding.

Подвижный пункт управления РСЗО "Флейта" также выполнен на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6.

Сообшается, что РСЗО "Флейта" оснащается автоматизированной системой управления "Альянс", а также бортовым навигационным комплексом. Благодаря этому повышается точность стрельбы реактивной установки и появляется возможность задействовать ее в составе звена под руководством единого центра управления.

Боевая машина РСЗО "Флейта" имеет боевую массу 6970 кг, расчет два человека. Время развертывания на местности - не более 60 секунд. Время подготовки к залпу занимает до 30 секунд. Эффективная дальность стрельбы - от 1000 до 3000 метров (другие источники приводят цифру до 5000 м).

Боевая машина белорусской 80-мм 80-ствольной реактивной системы залпового огня "Флейта". Минск, 31.01.2020 (с) Дмитрий Брушко / 42.tut.by

Боевая машина белорусской 80-мм 80-ствольной реактивной системы залпового огня "Флейта". Минск, 31.01.2020 (с) Рамиль Насибулин / www.belta.by

Инфографика новой белорусской 80-мм 80-ствольной реактивной системы залпового огня "Флейта" (с) www.belta.by

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
С-8
Компании
АГАТ-СУ
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год
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