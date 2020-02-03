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Военное обозрение

На ремонт отправят украинские катера-нарушители, возвращенные Россией

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Источник изображения: topwar.ru

По сообщению командующего военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, флот приступит к ремонту катеров и буксира, принимавших участие в инциденте в Керченском проливе. Военные корабли были задержаны в ноябре 2018 года при попытке нарушения государственной границы Российской Федерации и через год возвращены Украине.

Воронченко сообщил, что малый артиллерийский бронированный катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» на следующей неделе отправят на завод для проведения ремонтных работ. К ремонту «Бердянска» приступят позже.

Командующий украинским флотом пояснил, чем вызвана задержка начала ремонтных работ. По его словам, она вызвана ожиданием результатов баллистической экспертизы. В качестве доказательств «агрессивных и противоправных действий России» на кораблях, по утверждению адмирала, были собраны осколки снарядов и с них сняты поврежденные фрагменты брони. Эти «артефакты» Украина планирует представить в международных судах.

Воронченко также рассказал о планах строительства для украинского флота новых бронекатеров, все комплектующие которых будут отечественного производства.

Ранее украинский адмирал заявлял о пропаже с возвращенных кораблей плафонов, розеток и унитазов. После этого один из украинских военнослужащих заявил, что на самом деле имущество с катеров и буксира никуда не пропадало и что командование "не так поняло предоставленный отчёт".

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Страны
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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