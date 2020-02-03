В Белоруссии представили новую наследницу русской «Катюши»

В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Флейта». Речь идёт о прототипе, поскольку разработка боевой единицы ещё не завершена.

На данном этапе создание РСЗО, представленного в столице Белоруссии во время коллегии Госкомвоенпрома, окончательно ещё не завершено. Инженеры ещё готовят немало правок, но основа уже готова.

Речь идёт о лафете, установленном на бронеавтомобиле «Асилак» АРС-6, который включает в себя 80 направляющих, и автоматизированной системе управления «Альянс» с бортовым навигационным комплексом.

Как рассказали конструкторы, данный выбор обусловлен возможностью задействовать боевую единицу в составе звена, находящегося под управлением единого центра. Кроме того, выбранный передвижной командный модуль может быть задействован, в том числе и для координации действий других аналогичных пусковых установок. Отмечается, для ведения огня «Флейта» использует неуправляемые авиационные снаряды С-8. Их число составляет 80 штук.

По имеющейся информации АН, РСЗО планируют использовать, как средство огневой поддержки сухопутных войск, а также сил специальных операций. Её развёртывание в боевую готовность, благодаря автоматизации системы, осуществляется за 30 секунд, а дальность поражения целей, составляет пять километров. При этом в будущем этот параметр можно увеличить. Окончательное завершение работ по разработке должно завершиться в 2020 году.