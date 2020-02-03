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Военно-промышленный курьер

Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Роскосмос выделит 9 млрд рублей на увеличение мощности разрабатываемого энергетического модуля МКС, предназначенного для полёта на Луну.

Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Запуск модуля с космодрома «Байконур» с помощью носителя «Протон-М» запланирован на 2023 год. После реализации этого проекта завершится совершенствование российского сегмента МКС. На увеличение мощности энергетического блока перечислят 2,7 млрд в 2020 году, а оставшуюся сумму распределят до конца строительства. В Роскосмосе не делают официальных заявлений по этому поводу.

К началу 2021 года планируют запустить лабораторный модуль «Наука», предназначенный для проведения исследований на МКС. Он отличается высокой степенью автоматизации, включает 29 рабочих мест. В него входят аппаратура перекачки топлива, комплекс обеспечения кислородом до шести человек, система ориентации по крену и другое оборудование. 

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Луна
МКС
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