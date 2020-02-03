Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками

Через несколько лет американская армия может принять на вооружение системы SMASH, с помощью которых стандартное оружие превратится в «умное».

В издании Futurism, пишет Discover24, отмечают, что технология, разработанная научными сотрудниками Smart Shooter и SIG Sauer, скорее всего, будет использоваться военнослужащими США уже в 2023 году.

Она позволит солдатам открывать стрельбу только в том случае, если пуля поразит цель со 100-процентной вероятностью. Специальный искусственный интеллект будет в режиме реального времени сканировать окружение и искать цели. Военному не удастся выстрелить, если смарт-винтовка не обнаружит необходимую мишень.