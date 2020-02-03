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Военно-промышленный курьер

Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками

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Источник изображения: vpk-news.ru

Через несколько лет американская армия может принять на вооружение системы SMASH, с помощью которых стандартное оружие превратится в «умное».

В издании Futurism, пишет Discover24, отмечают, что технология, разработанная научными сотрудниками Smart Shooter и SIG Sauer, скорее всего, будет использоваться военнослужащими США уже в 2023 году. 

Она позволит солдатам открывать стрельбу только в том случае, если пуля поразит цель со 100-процентной вероятностью. Специальный искусственный интеллект будет в режиме реального времени сканировать окружение и искать цели. Военному не удастся выстрелить, если смарт-винтовка не обнаружит необходимую мишень.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SIG Sauer
Проекты
AI
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Наш ответ "Стелзу"
3 комментария
№1
03.02.2020 13:32
Цитата, q
Военному не удастся выстрелить, если смарт-винтовка не обнаружит необходимую мишень.
Неправда. Возможность отключить "ум" винтовки и стрелять как обычно сохраняется. Иначе было бы невозможно обстрелять кусты, куда скрылся противник, стрелять на подавление по брустверу, окну и т.п. при атаке, и т.д.
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№2
03.02.2020 14:08
Вещь!
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№3
03.02.2020 15:46
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Возможность отключить "ум" винтовки и стрелять как обычно сохраняется.
Ни чего там отключать не обязательно. Если СУО захватит цель на автосопровождение, то с помощью электронного спускового механизма можно корректировать момент выстрела, когда ствол винтовки направлен на цель. Если не захватит, то будет стрелять, как обычная винтовка.
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