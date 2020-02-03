Уточняющая информация о представленных ВВС США концептах бомбардировщика B-21

Технические характеристики и конструкторские решения нового бомбардировщика ВВС США B-21 строго засекречены. Но некоторые подробности все же появились в 2015 году в свободном доступе, после того как представители Пентагона объявили, что в качестве разработчика B-21 «Рейдер» выбран концерн Northrop Grumman. Но все до сих пор обнародованные сведения по-прежнему скупы.

31 января 2020 года ВВС совместно с Northrop Grumman объявили о создании трех образцов - концептов новых B-21, которые разместили на трех разных авиабазах. Это военные аэродромы, предназначенные для дислокации дальних бомбардировщиков: Дайсс (Dyess)в Техассе, Эллсворт в Южной Дакоте и Уайтмен (Whiteman )в Миссури.

Еще в марте 2019 года ВВС было заявлено, что авиабаза Эллсворт будет местом для размещения первой оперативной эскадрильи «Рейдеров». Сообщает портал The Drive.

Аэродромы Whiteman и Dyess, на которых в настоящее время размещают бомбардировщики B-2 Spirit также со временем получат B-21 после Ellsworth. Все эксперты отмечают внешнюю схожесть B-21 и B-2, но все есть заметные отличия в обтекаемой форме корпуса нового бомбардировщика, виде воздухозаборного отверстия, компоновке двигателей и в других конструктивных решениях. Впускные отверстия, как известно, являются сложными для реализации, поскольку они могут вызывать различные проблемы с воздушным потоком для двигателей, заглубленных внутри фюзеляжа летательных аппаратов. Один из немногих курьезов при конструировании прототипа B-21 заключается в том, что впускные отверстия, что неудивительно, вызвали некоторые затруднения у инженеров Northrop Grumman.

Также очевидно, что B-21 имеет более резкую линию нижнего обвода по передней кромке корпуса и у него пологие наклонные боковины, которые соединяют переднюю кромку с фюзеляжем. На отсутствие клювоподобного носа как у B-2 – так же невозможно не обратить внимания. Все эти конструктивные особенности позволят сделать новый самолет менее заметным для радаров. Важно и то, что основным шасси B-21 являются конструкции с двумя колесами, а не с четырьмя, как у B-2. Это говорит об уменьшении веса и размера «Рейдера» по сравнению с предшественником. Есть и другие перспективные изменения. В частности, они касаются его задней кромки. Новшества, примененные в ее конструкции, позволят «Редеру» подниматься выше, чем B-2.

Многое о B-21 до сих пор остается неизвестным. Военно-воздушные силы США планируют первые полеты B-21 провести в конце 2021 года, но вполне возможно, что этот график может сорваться.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО