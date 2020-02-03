Войти
Независимое военное обозрение

Уточняющая информация о представленных ВВС США концептах бомбардировщика B-21

783
0
0
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider.
Источник изображения: © Фото : Northrop Grumman Corporation

Технические характеристики и конструкторские решения нового бомбардировщика ВВС США B-21 строго засекречены. Но некоторые подробности все же появились в 2015 году в свободном доступе, после того как представители Пентагона объявили, что в качестве разработчика B-21 «Рейдер» выбран концерн Northrop Grumman. Но все до сих пор обнародованные сведения по-прежнему скупы.

31 января 2020 года ВВС совместно с Northrop Grumman объявили о создании трех образцов - концептов новых B-21, которые разместили на трех разных авиабазах. Это военные аэродромы, предназначенные для дислокации дальних бомбардировщиков: Дайсс (Dyess)в Техассе, Эллсворт в Южной Дакоте и Уайтмен (Whiteman )в Миссури.

Еще в марте 2019 года ВВС было заявлено, что авиабаза Эллсворт будет местом для размещения первой оперативной эскадрильи «Рейдеров». Сообщает портал The Drive.

Аэродромы Whiteman и Dyess, на которых в настоящее время размещают бомбардировщики B-2 Spirit также со временем получат B-21 после Ellsworth. Все эксперты отмечают внешнюю схожесть B-21 и B-2, но все есть заметные отличия в обтекаемой форме корпуса нового бомбардировщика, виде воздухозаборного отверстия, компоновке двигателей и в других конструктивных решениях. Впускные отверстия, как известно, являются сложными для реализации, поскольку они могут вызывать различные проблемы с воздушным потоком для двигателей, заглубленных внутри фюзеляжа летательных аппаратов. Один из немногих курьезов при конструировании прототипа B-21 заключается в том, что впускные отверстия, что неудивительно, вызвали некоторые затруднения у инженеров Northrop Grumman.

Также очевидно, что B-21 имеет более резкую линию нижнего обвода по передней кромке корпуса и у него пологие наклонные боковины, которые соединяют переднюю кромку с фюзеляжем. На отсутствие клювоподобного носа как у B-2 – так же невозможно не обратить внимания. Все эти конструктивные особенности позволят сделать новый самолет менее заметным для радаров. Важно и то, что основным шасси B-21 являются конструкции с двумя колесами, а не с четырьмя, как у B-2. Это говорит об уменьшении веса и размера «Рейдера» по сравнению с предшественником. Есть и другие перспективные изменения. В частности, они касаются его задней кромки. Новшества, примененные в ее конструкции, позволят «Редеру» подниматься выше, чем B-2.

Многое о B-21 до сих пор остается неизвестным. Военно-воздушные силы США планируют первые полеты B-21 провести в конце 2021 года, но вполне возможно, что этот график может сорваться.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.01.2020
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
18.09.2019
В США начали сборку первого лётного образца бомбардировщика В-21
22.03.2019
США разрабатывает систему ПРО для борьбы с гиперзвуковым оружием
02.02.2018
Когти затупились. Зачем Трамп объявил о модернизации ядерного арсенала США
11.09.2017
Триллион на триаду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки