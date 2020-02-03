Белорусский МИД: США выражают поддержку суверенитету Беларуси

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Из Минска продолжают приходить подробности встречи президента страны Александра Лукашенко с главой Госдепа США Майком Помпео. Этот визит госсекретаря США состоялся спустя 26 лет после предыдущего. Власти Белоруссии считают сам факт прилёта Помпео в Минск «прорывов в двусторонних отношениях».

В пресс-службе главы белорусского государства заявили о том, что встреча прошла «в атмосфере взаимопонимания».

С Майком Помпео встретился и министр иностранных дел РБ Владимир Макей. По словам белорусского министра, в ходе переговоров с американским коллегой, «пришли к выводу, что интересы Беларуси и США совпадают по ряду направлений».

Одним из таких направлений белорусская сторона заявила поддержку собственной независимости. По словам Макея, была отмечена американская поддержка белорусского государственного суверенитета, а также посыл США к восстановлению полноформатных отношений. Глава МИД Республики Беларусь отметил, что можно было бы взаимно вернуть послов в страны после 12-летнего перерыва.

Макей заявил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия Белоруссии и НАТО «для сохранения мира и безопасности на Европейском континенте».

Напомним, что в ходе встречи с Лукашенко Помпео предложил обеспечить Белоруссию сырой нефтью на 100 процентов. О ценах при этом госсекретарь США не упомянул. Будут ли они «братскими» - «внутренними ценами США»…