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Военное обозрение

В Sohu пояснили, почему J-20 пока нельзя относить к истребителям пятого поколения

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Источник изображения: topwar.ru

В китайском СМИ вышел материал, в котором говорится о том, что J-20, являясь самым передовым самолётом в Китае, всё же пока не может называться истребителем пятого поколения. В издании Sohu называют причины этого.

По заявлению автора в военном разделе упомянутого ресурса, многие китайские эксперты склонны относить истребитель J-20 к пятому поколению, но, на самом деле, есть главный фактор, который не даёт J-20 такого статуса.

Из материала:

Этим фактором является отсутствие на данный момент двигателей, которые способны дать истребителю J-20 сверхманевренность. Истребители эксплуатируются с российскими двигателями, есть единичные варианты новейших двигателей, созданных в Китае для новой партии J-20. Но пока эти двигатели с управляемым вектором тяги проходят испытания и пока они не пошли в серию, истребитель J-20 относить полноценно к 5-му поколению нельзя.

В 2018 году на авиасалоне в Чжухае (Китай) был продемонстрирован модернизированный самолёт J-10B с двигателем с управляемым вектором тяги. Одна из модификаций такого двигателя сегодня проходит испытания на J-20. На данный момент официально о предварительных результатах таких испытаний не сообщается.

В Sohu:

Истребителем пятого поколения является самолёт, который должен обладать как минимум двумя параметрами: реализацией технологии малой заметности и новейшим двигателем с управляемыми вектором тяги.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
J-20
Проекты
Истребитель 5 поколения
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