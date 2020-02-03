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Интерфакс-АВН

Лавров: к принципам договора об Антарктике необходимо относиться очень бережно

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости / ТАСС/POOL

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Антарктида является уникальным регионом мира и к принципам подписанного в 1959 г. договора об Антарктике, которые регулируют деятельность всех государств на территории континента, следует относиться бережно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) для документального фильма "Антарктида. 200 лет мира", опубликованном на сайте МИД.

"Не нужны визы, чтобы летать в Антарктиду. Это уникальный район земного шара. Думаю, что нужно очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что "Антарктида, которая была открыта, как Вы помните, 200 лет назад русскими мореплавателями Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревым, является континентом, ставшим после долгих распрей предметом Договора, который был подписан 60 лет назад. Договор об Антарктике 1959 г. предполагает целый ряд принципов, которые регулируют деятельность всех государств на территории Антарктиды".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Арктика
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