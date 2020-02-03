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Российская газета

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные силы Соединенных Штатов должны быть "впереди всех" в разработке и обладании гиперзвуковым оружием. Такое заявление опубликовал исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли в еженедельном меморандуме, рассылаемом всем подразделениям.

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.

- Этот взгляд в прошлое должен усилить наше понимание того, что крупные технологические прорывы, такие как гиперзвуковое оружие, могут дестабилизировать обстановку в глобальной безопасности и создать угрозу нашей нации, - цитирует главу ВМС издание Breaking Defence.

Модли добавил, что после запуска спутника Соединенные Штаты "увеличили расходы на исследования и разработки до 3,6 процента ВВП", после чего в течение пяти лет было создано три поколения межконтинентальных баллистических ракет.

- Вероятность применения гиперзвуковых технологий уже изменила природу военных действий, так же, как и ядерные технологии в прошлом веке, - пишет Модли. - Вот почему, когда речь идет о гиперзвуковом оружии, наша армия сегодня должна быть впереди всех.

По словам Модли, в конце этого года военно-морской флот США проведет испытание гиперзвуковой ракеты.

В Соединенных Штатах уже начались исследования в рамках "комплексной дорожной карты по науке и технологиям для гиперзвуковых средств", а Пентагон почти вдвое увеличил финансирование программ в этом направлении на ближайшие пять лет.

Тем не менее, отмечает издание, ждать дополнительных мер для ускорения разработки не приходится из-за обещания минобороны США не увеличивать оборонный бюджет в связи с возрастающим государственным долгом.


Тимур Алимов

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