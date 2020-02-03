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Интерфакс-АВН

В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Таллин. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - В Эстонии правящая партия Isamaa (Отечество) призвала президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) не отправляться в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

"В течение многих лет мы предпринимали усилия, чтобы Европа и другие страны мира поняли нашу историю и несправедливость, с которой Эстония и страны Восточной Европы столкнулись после окончания Второй мировой войны", - говорится в принятом в субботу заявлении партии.

"Отечественники", в ряды которых входит и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), заявили, что и президент должна осознавать эту несправедливость и действовать во имя повышения осведомленности об этом нарушении международного права.

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Россия
Эстония
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