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Российская газета

Высота 776: Подвиг десантников под Улус-Кертом увековечили в живописи

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В Студии военных художников имени Грекова прошла презентация диорамы "Высота 776". Батальная картина, размером 3,6 на 17 метров, станет частью экспозиции Музея истории ВДВ в Рязани.

Полотно кисти живописцев Ильи Лебедева и Дмитрия Ананьева посвящено подвигу шестой роты 104-го гвардейского полка ВДВ. В бою, длившимся двое суток - с 29 февраля по 1 марта 2000 года, десантники стояли насмерть, чтобы остановить под чеченским аулом Улус-Керт отряд Хаттаба численностью около 2500 боевиков.

Несколько раз перестрелка переходила в рукопашную: в ход шли штык-ножи, саперные лопатки, приклады автоматов. Когда большинство солдат и офицеров были убиты или ранены подполковник Марк Евтюхин вызвал огонь артиллерии на себя.

"Это был бой, в котором каждый понимал, что он из него не выйдет. Тем не менее они до конца, до последнего патрона стояли на этом рубеже. Это настоящие герои!", - сказал на церемонии открытия командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Из 90 десантников в бою погибли 84. В отряде террористов было уничтожено свыше 500 человек.

Указом президента России 22 солдата и офицера стали Героями России, а 68 - кавалерами ордена "Мужества". Уцелевшие в страшном бою десантники вернулись к мирной жизни.

По словам художников, с момента задумки концепции диорамы до ее реализации прошло полтора года. Для сбора материала сотрудники Студии военных художников ездили в Аргунское ущелье. Изучили местность, срисовывали портреты и целые фрагменты будущей картины с натурщиков, а потом шесть живописцев на протяжении нескольких месяцев круглосуточно трудились над полотном.



Николай Грищенко

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
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