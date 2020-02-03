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Российская газета

Попадание противотанковой ракеты в движущийся Т-90А сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В последние недели орудующие в Сирии члены бандформирований пытались несколько раз уничтожить бронетехнику правительственных войск. Под удар террористов попадали как старые Т-62, так и более современные Т-72АВ и Т-72М1 Adra.

Во всех случаях броня боевых машин смогла выдержать попадания вражеских ПТУР. Не стал исключением и последний инцидент, произошедший в конце этой недели.

Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни. По всей видимости, комплекс оптико-электронного подавления "Штора" не был приведен в рабочее состояние, но не подвела встроенная динамическая защита "Контакт-5". Она сработала штатно, поэтому если вражеский боеприпас и нанес какие-то повреждения, то самые минимальные.

В результате, несмотря на заявления террористов об уничтожении "девяностого", он смог продолжить свое движение.

Данный случай в очередной раз продемонстрировал высокие характеристики отечественной бронетехники. В то же время Российская армия ожидает поступление модернизированных Т-90М с новейшей "реактивной броней" "Реликт". Также ведутся работы по созданию активной защиты - комплексов "Арена-М" и "Дрозд-2", способных эффективно бороться с боеприпасами различных типов.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
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