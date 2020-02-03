Пуск российской «Точки» в Сирии показали на видео

Пуск ракеты советским (российским) оперативно-тактическим комплексом «Точка» в Сирии показали на видео. Ролик опубликовал в Twitter канал SyriaGeneral.

В подписи к видео сообщается, что ракета запущена Сирийской арабской армией против воинских укреплений в сельской местности Западного планировочного района Алеппо.

В январе блог bmpd в LiveJournal сообщил, что упавшая в том же месяце в Казахстане за пределы установленных для испытаний мест российская ракета вероятнее всего принадлежат комплексу 9К720 «Искандер-М».