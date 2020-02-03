Пентагон создает оружие для эффективной борьбы с российскими системами ПВО

Концепция использования роя дронов в боевых условиях направлена на эффективное поражения средств противовоздушной обороны противника. Здесь, в первую очередь, в качестве врагов подразумеваются Россия и Китай.

Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) ведет разработки в области боевого применения ряда типов роящихся дронов. Новейшим из них является программа использования перспективной беспилотной платформы «Гремлин» (Gremlin). Под этим наименованием ведется разработка относительно недорогого беспилотного летательного аппарата, который может быть запущен с тяжелого транспортного самолета («материнской авиационной платформы»- МАП), а после выполнения боевой задачи Гремлин может быть возвращен на борт МАП.

Первое летное испытание Dynetics X-61A Gremlins - реактивного беспилотного летательного аппарата прошло успешно. Напоминаем, что этот дрон может запускаться из ракетных и бомбовых отсеков B-1 и B-52 с барабанный систем транспортировки и страта ракетного и бомбового вооружения с внешних точек подвески, смонтированных на крыльях ударных самолетов четвертого поколения. или от C-130. По окончанию испытательного полета дрон был забран на борт C-130, оснащенного стыковочным тросом и подъемным механизмом, подобным грузовому крану.

Первый полет X-61A состоялся еще в ноябре, но на последующих испытаниях, прошедших на полигоне Дагвей (Dugway) в штате Юта отрабатывались запуски беспилотника в воздухе с авиационной транспортировочной платформы. В ходе одного из них, после успешного старта и не менее успешного 101-минутного полета, система парашютов, предназначенная для обеспечения мягкого приземления не сработала и дрон был уничтожен в результате неожиданной жесткой посадки.

На конференции со СМИ, проведенной с использование сотовых телефонов, руководитель программы Dynetics Тим Китер сказал, - результаты тестов внушают большую уверенность, что в будущем эта беспилотная авиационная машина «сможет лететь туда, куда это потребуется и так, как это потребуется». Кроме того, Китер заявил: «Теперь команда может быть в основном сосредоточена на другой части нашего программного плана, которая заключается в успешном сближении с C-130, стыковке с нашей стыковочной системой и безопасном приеме дрона на борт транспортного самолета». Серия тестов приема «Гремлинов» на борт МАП произойдет весной 2020 года. В к концу года планируется отладить весь цикл, включающие: старт, 30-минутный полет и возвращение дрона на МАП.

Министерство обороны США ранее проводило испытания небольших роев, состоящих из дронов, чей возврат не предполагался. Но в результате проведенных исследований был сделан вывод о нецелесообразности развития концепции применения одноразовых беспилотных платформ. В отличие от таковых, Гремлины - более эффективны и потенциально менее дороги, поскольку они могут быть использованные многократно. Данные беспилотники позволят уменьшить потери, при их применении пилотируемые самолеты не будут заходить в зону действия ПВО противника. Одной из их задач будет уничтожение ЗРК противника и обеспечение безопасности действий американской авиации в боевых условиях. DARPA, помимо выполнения боевых задач, рассматривает эти беспилотники, как средства для формирования сети связи в пределах прямой видимости в местах, где противник может использовать мощные системы РЭБ для постановки радиопомех. А также, Гремлины годятся к применению в качестве сенсорных платформ для Разведки, наблюдения и наведения на цель.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО