Новобранцы Балтфлота будут служить на судостроительном заводе "Янтарь"

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Два десятка молодых людей отобранных для прохождения военной службы по призыву из Калининградской области, будут работать на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь".

"Все они имеют высшее и среднее профильное образование и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на ПСЗ "Янтарь" - кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками", - сказано в сообщении Балтийского флота, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

"Во время несения службы они занимаются повышением собственного профессионального и образовательного уровня. Военнослужащие большую часть службы будут работать по своим специальности на судостроительном предприятии", - информирует штаб флота.

Эти 20 человек призванные в Вооружённые силы РФ осенью-зимой 2019 года, служат в научно-производственной роте (НПР) Балтфлота, в субботу они приняли военную присягу. Торжественный ритуал состоялся на территории дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей БФ.

По данным военного ведомства, сейчас функционируют 17 научных и четыре научно-производственные роты, каждая имеет свою направленность и специфику. Это штатные подразделения Вооружённых сил, предназначенные для выполнения научно-прикладных задач в интересах различных органов военного управления.

Впервые набор новобранцев в научно-производственные подразделения российской армии осуществлялся в рамках весеннего призыва 2018 года.