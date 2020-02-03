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Интерфакс-АВН

Новобранцы Балтфлота будут служить на судостроительном заводе "Янтарь"

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Церемония спуска на воду на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" строящегося "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370). Калининград, 08.11.2019
Церемония спуска на воду на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" строящегося "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370). Калининград, 08.11.2019.
Источник изображения: АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Два десятка молодых людей отобранных для прохождения военной службы по призыву из Калининградской области, будут работать на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь".

"Все они имеют высшее и среднее профильное образование и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на ПСЗ "Янтарь" - кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками", - сказано в сообщении Балтийского флота, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

"Во время несения службы они занимаются повышением собственного профессионального и образовательного уровня. Военнослужащие большую часть службы будут работать по своим специальности на судостроительном предприятии", - информирует штаб флота.

Эти 20 человек призванные в Вооружённые силы РФ осенью-зимой 2019 года, служат в научно-производственной роте (НПР) Балтфлота, в субботу они приняли военную присягу. Торжественный ритуал состоялся на территории дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей БФ.

По данным военного ведомства, сейчас функционируют 17 научных и четыре научно-производственные роты, каждая имеет свою направленность и специфику. Это штатные подразделения Вооружённых сил, предназначенные для выполнения научно-прикладных задач в интересах различных органов военного управления.

Впервые набор новобранцев в научно-производственные подразделения российской армии осуществлялся в рамках весеннего призыва 2018 года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
БФ
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