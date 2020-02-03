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Интерфакс-АВН

Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать из Китая граждан РФ из-за коронавируса, сообщили в субботу в военном ведомстве.

"В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано 5 самолетов ВКС России", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В Минобороны РФ заявили, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они будут располагать современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая даны главой военного ведомства по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по приказу президента России самолеты ВКС будут задействованы для эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом.

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Китай
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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