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Интерфакс-АВН

Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

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Владимир Путин и Махмуд Аббас
Президент России Владимир Путин и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
Источник изображения: © РИА Новости . Сергей Гунеев

Иерусалим. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил в субботу о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

"Мы прерываем все отношения с США", - приводят его слова израильские СМИ. Аналогичную позицию Аббас занял и по отношениям с Израилем.

"Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим", - добавил Аббас. Он имел в виду подготовленный США и одобренный Израилем план по ближневосточному урегулированию... Он предусматривает, в частности, что Иерусалим должен быть неделимой столицей государства Израиль. А палестинцы получат возможность организовать свою столицу, объединив некоторую часть Восточного Иерусалима с пригородами.

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Страны
Израиль
США
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