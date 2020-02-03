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В США описали применение ИИ против России

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Источник изображения: Фото: David J. Murphy / Reuters

Реализация программы Aided Threat Recognition from Mobile Cooperative and Autonomous Sensors (ATR-MCAS) позволит армии США при помощи систем искусственного интеллекта (ИИ) прогнозировать действия противника, пишет Popular Mechanics.

В качестве примера этого американский журнал приводит возможный сценарий, в котором США защищают своего союзника из НАТО от агрессии России. В нем ИИ «предупредит командира батальона о надвигающейся опасности», позволив тем самым избежать путаницы «хаоса войны» и не упустить свидетельства того, что «российская бригада собирается и готовится к атаке».

Издание напоминает, что ATR-MCAS направлена на управление автономными воздушными и наземными беспилотниками по всей зоне боевых действий, обеспечивая постоянное отслеживание противника. В частности, речь идет о том, что дроны идентифицируют вражеские системы вооружения, такие как танки или боевые машины пехоты, а затем передают полученные данные системам ИИ. Затем, как уверяют в армии, ИИ «идентифицирует, классифицирует и определит местоположение объектов, препятствий и потенциальных угроз, создавая общую оперативную картину зоны битвы».

В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk способен заглянуть внутрь России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
AI
NATO
БПЛА
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1 комментарий
№1
03.02.2020 13:27
Цитата, q
не упустить свидетельства того, что «российская бригада собирается и готовится к атаке
То есть, ИИ будет говорить: "Русские атакуют. Открывай огонь, иначе будешь отвечать за потери!"
И кто-то хочет сказать, что такой ИИ всего лишь консультант?! Это уже практически начальник.
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