В США описали применение ИИ против России

Реализация программы Aided Threat Recognition from Mobile Cooperative and Autonomous Sensors (ATR-MCAS) позволит армии США при помощи систем искусственного интеллекта (ИИ) прогнозировать действия противника, пишет Popular Mechanics.

В качестве примера этого американский журнал приводит возможный сценарий, в котором США защищают своего союзника из НАТО от агрессии России. В нем ИИ «предупредит командира батальона о надвигающейся опасности», позволив тем самым избежать путаницы «хаоса войны» и не упустить свидетельства того, что «российская бригада собирается и готовится к атаке».

Издание напоминает, что ATR-MCAS направлена на управление автономными воздушными и наземными беспилотниками по всей зоне боевых действий, обеспечивая постоянное отслеживание противника. В частности, речь идет о том, что дроны идентифицируют вражеские системы вооружения, такие как танки или боевые машины пехоты, а затем передают полученные данные системам ИИ. Затем, как уверяют в армии, ИИ «идентифицирует, классифицирует и определит местоположение объектов, препятствий и потенциальных угроз, создавая общую оперативную картину зоны битвы».

В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk способен заглянуть внутрь России.