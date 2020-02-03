"Плановый полет": как два Ту-160 оказались у границ Канады

Российские Ту-160 обнаружены у границ США и Канады
Российские бомбардировщики были замечены у границ Канады в эту пятницу. По мнению американского генерала Терренси О'Шонесси, со стороны России этот полет является "продолжение наращивания агрессивных действий". В Минобороны России, в свою очередь отметили, что это был плановый полет, осуществленный в соответствии со всеми международными нормами.
Вблизи воздушного пространства Канады пролетели два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Об этом заявило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Сообщение было размещено накануне - в пятницу - на странице командования в Twitter.
"В пятницу, 31 января 2020 года, NORAD идентифицировало два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", - уточнили в сообщении.
К посту также был прикреплен комментарий главы NORAD. Американский генерал Терренс О'Шонесси считает, что полет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады - это "продолжение наращивания агрессивных действий" со стороны "противников".
Российское Министерство обороны на своем сайте отметило, что этот полет бомбардировщиков был плановым. «Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана», - заверили в российском оборонном ведомстве.
В министерстве добавили, что бомбардировщики находились в небе более 16 часов. За это время они смогли также осуществить дозаправку топливом в воздухе. «Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», - обратили внимание в Минобороны России.
Но не только российские самолеты появляются у иностранных границ. Несколькими днями ранее - 17 января - в оборонном ведомстве подвели итоги прошедшей недели, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на данные министерства. Так, согласно инфографике, российские истребители трижды поднимались в воздух, чтобы перехватить возможные нарушения государственной границы летательными аппаратами других государств. По данным Минобороны, вдоль российских границ разведку провели 22 летательных аппарата. В рамках боевой подготовки российские летчики на 11 аэродромах провели 14 летных смен.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса появятся новые стратегические беспилотники Global Hawk. Они, как передает норвежское издание Verdens Gang, смогут следить за происходящим на российской территории.
Эти беспилотники, как отмечает газета, являются новой версией американского летательного аппарата Global Hawk. Такие БПЛА смогут находиться в небе до 30 часов, при этом не заправляясь дополнительным топливом. Их датчики и радары с высоты в 18 километров смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров, утверждает издание.
Благодаря своим техническим характеристикам, по словам Столтенберга, у международного союза теперь будет уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.
В настоящее время два новых беспилотника проходят испытания на Сицилии в Италии. В течение года туда доставят еще три аппарата. Всего НАТО приобрела 10 Global Hawk.
Пока вблизи российских границ проводят разведку американские беспилотники RQ-4 Global Hawk ВВС США. Так, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, один из таких полетов состоялся 18 января у границ Крыма.
Летательный аппарат взлетел с авиабазы НАТО, размещенной на итальянском острове Сицилия, после чего направился к Донбассу. Там он провел мониторинг линии разграничения. Затем беспилотник отправился к Крымскому полуострову и провел там разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Полет по такому же маршруту был осуществлен и 28 декабря.
Разведка проходит не только в Черноморском направлении. Так, 4 января самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США провел разведывательный полет вблизи границы Калининградской области. Об этом также говорят данные мониторингового ресурса Plane Radar.
На этот раз самолет отправился с базы в Литве в 11:05 по мск. Спустя примерно полчаса воздушное судно было уже у границ российского региона. Полет проходил на высоте более 8 тыс. метров со средней скоростью около 450 км/ч.
Ангелина Мильченко