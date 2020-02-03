"Плановый полет": как два Ту-160 оказались у границ Канады

Российские Ту-160 обнаружены у границ США и Канады

Российские бомбардировщики были замечены у границ Канады в эту пятницу. По мнению американского генерала Терренси О'Шонесси, со стороны России этот полет является "продолжение наращивания агрессивных действий". В Минобороны России, в свою очередь отметили, что это был плановый полет, осуществленный в соответствии со всеми международными нормами.

Вблизи воздушного пространства Канады пролетели два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Об этом заявило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Сообщение было размещено накануне - в пятницу - на странице командования в Twitter.

"В пятницу, 31 января 2020 года, NORAD идентифицировало два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", - уточнили в сообщении.

К посту также был прикреплен комментарий главы NORAD. Американский генерал Терренс О'Шонесси считает, что полет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады - это "продолжение наращивания агрессивных действий" со стороны "противников".

Вместе с тем он предупредил, что аэрокосмическая оборона Северной Америки находится в полной боеготовности.

Российское Министерство обороны на своем сайте отметило, что этот полет бомбардировщиков был плановым. «Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана», - заверили в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что бомбардировщики находились в небе более 16 часов. За это время они смогли также осуществить дозаправку топливом в воздухе. «Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», - обратили внимание в Минобороны России.

Но не только российские самолеты появляются у иностранных границ. Несколькими днями ранее - 17 января - в оборонном ведомстве подвели итоги прошедшей недели, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на данные министерства. Так, согласно инфографике, российские истребители трижды поднимались в воздух, чтобы перехватить возможные нарушения государственной границы летательными аппаратами других государств. По данным Минобороны, вдоль российских границ разведку провели 22 летательных аппарата. В рамках боевой подготовки российские летчики на 11 аэродромах провели 14 летных смен.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса появятся новые стратегические беспилотники Global Hawk. Они, как передает норвежское издание Verdens Gang, смогут следить за происходящим на российской территории.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны", - рассказал генсек НАТО.

Эти беспилотники, как отмечает газета, являются новой версией американского летательного аппарата Global Hawk. Такие БПЛА смогут находиться в небе до 30 часов, при этом не заправляясь дополнительным топливом. Их датчики и радары с высоты в 18 километров смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров, утверждает издание.

Благодаря своим техническим характеристикам, по словам Столтенберга, у международного союза теперь будет уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.

В настоящее время два новых беспилотника проходят испытания на Сицилии в Италии. В течение года туда доставят еще три аппарата. Всего НАТО приобрела 10 Global Hawk.

Пока вблизи российских границ проводят разведку американские беспилотники RQ-4 Global Hawk ВВС США. Так, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, один из таких полетов состоялся 18 января у границ Крыма.

Летательный аппарат взлетел с авиабазы НАТО, размещенной на итальянском острове Сицилия, после чего направился к Донбассу. Там он провел мониторинг линии разграничения. Затем беспилотник отправился к Крымскому полуострову и провел там разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Полет по такому же маршруту был осуществлен и 28 декабря.

Разведка проходит не только в Черноморском направлении. Так, 4 января самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США провел разведывательный полет вблизи границы Калининградской области. Об этом также говорят данные мониторингового ресурса Plane Radar.

На этот раз самолет отправился с базы в Литве в 11:05 по мск. Спустя примерно полчаса воздушное судно было уже у границ российского региона. Полет проходил на высоте более 8 тыс. метров со средней скоростью около 450 км/ч.

Ангелина Мильченко