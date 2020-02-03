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Интерфакс-АВН

"Швабе" на выставке в ОАЭ согласовал с зарубежными партнёрами графики поставок медтехники

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Холдинг "Швабе"
Холдинг "Швабе".
Источник изображения: Александр Уткин

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Швабе" на выставке Arab Health 2020, которая прошла в Объединённых Арабских Эмиратах, провели более 200 деловых встреч с партнерами из Пакистана, Ирака, Египта, Ливана и других стран.

"Зарубежному медицинскому сообществу на выставке в Дубае "Швабе" представил неонатальную, наркозно-дыхательную и кардиологическую медтехнику", - сказано в сообщении холдинга, поступившем в "Интерфакс".

На стенде продукцию размещали компании "Швабе - Москва" и "Швабе - Цюрих".

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, в ходе выставки проведено более 200 деловых встреч.

"В том числе с эксклюзивным партнером из Индонезии согласовали объем и график поставок медицинской техники на 2020 год. Дистрибьюторское соглашение также подписали с представителями Йемена", - сказал Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

По его данным, на площадке Arab Health 2020 "для профессионального диалога, презентации новых медицинских технологий и продуктов встретились представители медицины, научных кругов и бизнеса из более чем 150 стран".

"Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех". Холдинг объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в десяти городах России, которые являются основным ядром оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

Предприятия "Швабе" разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооружённых сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.

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