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WarSpot

Из миномёта на ходу

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Источник изображения: warspot.ru

Финны умеют создавать современное и высокотехнологичное оружие. Одним из доказательств этого является разработка под названием NEMO (NEw MOrtar) – мобильный миномёт, кардинально меняющий представление об этом виде артиллерийского вооружения.

В новом видео компания Patria показала версию миномёта NEMO на базе бронетранспортёра, а также скоростного катера. Самыми яркими моментами демонстрации стали выстрелы на ходу.

Промо-ролик миномёта NEMO

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Nemo
Компании
Patria
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4 комментария
№1
03.02.2020 13:17
На 1мин25сек видео по группе пехоты все 4 мины - мимо.
+1
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№2
03.02.2020 15:38
NEMO существенно проще и дешевле миномёта AMOS. Вот он был высокотехнологичным, но получился слишком дорогим. А у NEMO даже автомата заряжания нет.
0
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№3
03.02.2020 15:54
БМП3 или нона или василёк не неслышал) https://bmpd.livejournal.com/2891642.html там насчёт амоса не однажды сказано что разщрабы наркоманы и даже ПОЧЕМУ. рекомендую для лулзов прочесть. https://bmpd.livejournal.com/2347848.html он же с фотками пушки внутри и прочея . https://bmpd.livejournal.com/2325104.html каргокульт сабжа. и да ЭТО придумали наркоманы ИМХО точно

ЗЫ а есть ли у него АЗ и как он быстр и точен подумайте--сссс ами.
0
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№4
03.02.2020 19:33
Цитата, Злая будка сообщ. №3
БМП3 или нона или василёк не неслышал
БМП-3 – не миномёт. А "Ноны" и "Василёк" не могут стрелять в движении. Тогда уж луше про "Лотос-С" и "Дрок" вспомните. "Лотос-С" даже автомат заряжания имеет. Это самый современный наш самоходный миномёт и один из лучших в мире. :)

Цитата, Злая будка сообщ. №3
там насчёт амоса не однажды сказано что разщрабы наркоманы и даже ПОЧЕМУ.
Я и не говорил, что AMOS идеален. Но с технической точки зрения он гораздо совершеннее NEMO с урезанными характеристиками.

Цитата, Злая будка сообщ. №3
ЗЫ а есть ли у него АЗ и как он быстр и точен подумайте--сссс ами.
АЗ есть. Скорострельность рекордная. Выше любого другого 120-мм миномёта в мире. На точность вроде тоже ни кто не жаловался. :)
Там другие проблемы были. Чрезмерная стоимость, низкая надёжность некоторых систем, ошибки в выборе концепции. Просто ни кому не нужным оказался даже супернавороченный миномёт по цене навороченной САУ.
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