Из миномёта на ходу

Цитата, Злая будка сообщ. №3
БМП3 или нона или василёк не неслышал
БМП-3 – не миномёт. А "Ноны" и "Василёк" не могут стрелять в движении. Тогда уж луше про "Лотос-С" и "Дрок" вспомните. "Лотос-С" даже автомат заряжания имеет. Это самый современный наш самоходный миномёт и один из лучших в мире. :)
Цитата, Злая будка сообщ. №3
там насчёт амоса не однажды сказано что разщрабы наркоманы и даже ПОЧЕМУ.
Я и не говорил, что AMOS идеален. Но с технической точки зрения он гораздо совершеннее NEMO с урезанными характеристиками.
Цитата, Злая будка сообщ. №3
ЗЫ а есть ли у него АЗ и как он быстр и точен подумайте--сссс ами.
АЗ есть. Скорострельность рекордная. Выше любого другого 120-мм миномёта в мире. На точность вроде тоже ни кто не жаловался. :)
Там другие проблемы были. Чрезмерная стоимость, низкая надёжность некоторых систем, ошибки в выборе концепции. Просто ни кому не нужным оказался даже супернавороченный миномёт по цене навороченной САУ.