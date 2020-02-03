Из миномёта на ходу

Финны умеют создавать современное и высокотехнологичное оружие. Одним из доказательств этого является разработка под названием NEMO (NEw MOrtar) – мобильный миномёт, кардинально меняющий представление об этом виде артиллерийского вооружения.

В новом видео компания Patria показала версию миномёта NEMO на базе бронетранспортёра, а также скоростного катера. Самыми яркими моментами демонстрации стали выстрелы на ходу.

Промо-ролик миномёта NEMO