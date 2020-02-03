В США разработали новый беспилотник на основе вертолёта Robinson R-22

Источник изображения: UAVOS

В США переделали гражданский вертолет в беспилотник. Компания UAVOS разработала грузовой беспилотный аппарат на основе легкого двухместного вертолета Robinson R-22. Об этом говорится в сообщении компании.

Как заявили разработчики беспилотника, новый аппарат предназначен как для доставки грузов, так и для использования в поисково-спасательных и гуманитарных операциях. Он способен перевозить грузы массой до 180 килограммов. Аппарат может находиться в воздухе до шести часов и развивать скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность полета беспилотника составляет 1020 километров. Другие подробности проекта не сообщаются.

Новый беспилотник способен в автоматическом режиме совершать взлет и посадку, а также следовать по маршруту. Для посадки беспилотному R-22 нужна ровная площадка не менее 15 метров в длину и ширину.

Отметим, что данная разработка на основе вертолета Robinson далеко не первая. В декабре прошлого года о разработке беспилотникм на базе вертолета Robinson R-44 заявила американская компания Skyryse. Они установили на винтокрылую машину систему "умный пилот".

Передовая система Skyryse Flight Stack составлена из десятка датчиков и системы безопасности, которые отслеживают движение аппарата, предотвращая аварии.

Как заявили в компании, новую систему можно использовать для разведки или доставки грузов в зону боевых действий, а при необходимости – даже в качестве мишени на учениях.