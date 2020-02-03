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Военно-промышленный курьер

Украинская оборонка выживает контрабандой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские силовики во Львове перекрыли канал контрабанды комплектующих к бронетехнике, сообщается на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, в ходе обысков были обнаружены различные агрегаты для танков и бронемашин, незаконно ввезённые из «одной из постсоветских стран». Как рассказали собеседники RT в украинских военных кругах, Украина практикует нелегальный ввоз запчастей, в том числе для нужд собственной оборонной промышленности. В основном поставки идут из Восточной Европы. 

Контрабанда позволяет предприятиям страны ремонтировать стоящую на вооружении технику и собирать новые образцы. По мнению экспертов, потребность в противозаконных схемах импорта появилась у Киева из-за деградации научно-производственной базы и разрыва отношений с РФ.

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Страны
Россия
Украина
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