Украинская оборонка выживает контрабандой

Украинские силовики во Львове перекрыли канал контрабанды комплектующих к бронетехнике, сообщается на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, в ходе обысков были обнаружены различные агрегаты для танков и бронемашин, незаконно ввезённые из «одной из постсоветских стран». Как рассказали собеседники RT в украинских военных кругах, Украина практикует нелегальный ввоз запчастей, в том числе для нужд собственной оборонной промышленности. В основном поставки идут из Восточной Европы.

Контрабанда позволяет предприятиям страны ремонтировать стоящую на вооружении технику и собирать новые образцы. По мнению экспертов, потребность в противозаконных схемах импорта появилась у Киева из-за деградации научно-производственной базы и разрыва отношений с РФ.