Минобороны России возьмет на вооружение модернизированную ракету-носитель «Анагара-А5М»

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Ангара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

«Ожидается, что новая модификация ракеты-носителя появится в 2024 году и будет отличаться улучшенными энерго-массовыми характеристиками», - рассказал собеседник информагентства.

Источник подчеркнул, что работают над модернизацией ракеты сотрудники космического центра имени Хруничева и НПО «Энергомаш». Предполагается, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» пройдет в 2024 году.

15 января «Роскосмос» заявил о том, что поставит две ракеты «Ангара» Министерству обороны в 2020 году. Ожидается, что первую тяжелую ракету-носитель передадут в I квартале года, а вторую - до конца декабря.

Монтаж технологического оборудования под новый стартовый комплекс для ракеты «Ангара» начался на космодроме Восточный 15 декабря. При изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее работали на строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном.