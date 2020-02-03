Стелсы вместо МиГов

F-35 для Польши — теперь официально. Вчера, 31 января, пресс-служба Минобороны Польши сообщила о подписании контракта на покупку новейших американских истребителей. 32 единицы F-35 заменят в польских ВВС устаревшие советские Су-22 и МиГ-29.

Согласно контракту, ВВС Польши получат 32 истребителя F-35A c полным пакетом логистической поддержки и обучения. На вооружении польских ВВС новые стелсы дополнят 48 истребителей F-16 C/D Block 52+. Стоимость сделки составила $4,6 млрд, поставки начнутся в 2024 году.

Истребители F-35A Источник изображения: f-35.com

О планах обновить свои ВВС Минобороны Польши официально объявило в 2017 году — тогда основными претендентами были F-16 и F-35. В марте 2019 года военное ведомство объявило о выборе истребителей пятого поколения и включении в план закупок тридцати двух F-35.