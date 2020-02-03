Войти
WarSpot

Стелсы вместо МиГов

683
0
0
Источник изображения: warspot.ru

F-35 для Польши — теперь официально. Вчера, 31 января, пресс-служба Минобороны Польши сообщила о подписании контракта на покупку новейших американских истребителей. 32 единицы F-35 заменят в польских ВВС устаревшие советские Су-22 и МиГ-29.

Согласно контракту, ВВС Польши получат 32 истребителя F-35A c полным пакетом логистической поддержки и обучения. На вооружении польских ВВС новые стелсы дополнят 48 истребителей F-16 C/D Block 52+. Стоимость сделки составила $4,6 млрд, поставки начнутся в 2024 году.

Истребители F-35A

Источник изображения: f-35.com

О планах обновить свои ВВС Минобороны Польши официально объявило в 2017 году — тогда основными претендентами были F-16 и F-35. В марте 2019 года военное ведомство объявило о выборе истребителей пятого поколения и включении в план закупок тридцати двух F-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
МиГ-29
Су-22
Похожие новости
16.09.2019
Америка продаст Польше самолеты, способные нести ядерное оружие
30.05.2019
МНО Польши направило США запрос о поставке истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
22.05.2019
Польша приняла решение приобрести истребители F-35A "Лайтнинг-2"
04.03.2019
Польша намерена приобрести 32 истребителя F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки