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Интерфакс-АВН

Назарбаев указал главе Минобороны Казахстана на необходимость поддержания боеготовности армии

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Нурсултан Назарбаев. Источник: politrus.com.

Нур-Султан. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Председатель Совета Безопасности, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, сообщила пресс-служба лидера нации.

В ходе беседы Назарбаев подчеркнул важную роль Вооруженных сил в деле обеспечения безопасности и стабильности государства, говорится в сообщении пресс-службы первого президента.

Назарбаев указал на необходимость поддержания боеготовности армии, обеспечения модернизации и технологического совершенствования Вооруженных сил страны, отмечается в пресс-релизе.

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Казахстан
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