Назарбаев указал главе Минобороны Казахстана на необходимость поддержания боеготовности армии

Нур-Султан. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Председатель Совета Безопасности, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, сообщила пресс-служба лидера нации.

В ходе беседы Назарбаев подчеркнул важную роль Вооруженных сил в деле обеспечения безопасности и стабильности государства, говорится в сообщении пресс-службы первого президента.

Назарбаев указал на необходимость поддержания боеготовности армии, обеспечения модернизации и технологического совершенствования Вооруженных сил страны, отмечается в пресс-релизе.