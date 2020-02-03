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Ливийский маршал Хафтар намерен отблагодарить Турцию за «гостинцы»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В столицу Ливии прибыла большая партия турецкой тяжёлой военной техники, переброшенной морским путём. Об этом свидетельствуют видеокадры, размещённые Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара в своём микроблоге в «Твиттере».

Согласно информации, в Триполи, который находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, доставлены боевые машины пехоты ACV-15, 35-мм зенитные установки, а также самоходные артиллерийские установки (САУ) T-155 Firtina.

По мнению военных экспертов, доставленные САУ являются самым опасным сюрпризом для подразделений ЛНА. 155-мм орудие может поражать цели обычными снарядами на дистанции до 30 км. Если же применяются так называемые активно-реактивные снаряды, то дальность поражения возрастает до 40 км. При этом скорострельность гаубицы составляет шесть выстрелов в минуту.

Учитывая, что в Ливии уже длительное время применяются турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые способны осуществлять корректировку огня с наземных ударных платформ, потери ЛНА в живой силе и технике могут резко возрасти. При этом у сил Хафтара нет современных артиллерийских систем, которые могли бы оказать серьёзное противодействие дальнобойным установкам турецкого производства. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Продукция
ACV-15
T155 PANTER
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