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Военно-промышленный курьер

Трамп отменил «гуманный» жест Обамы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения, введенные своим предшественником Бараком Обамой, на использование американскими военными противопехотных мин за пределами Корейского полуострова. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что, по мнению Пентагона, эти ограничения ставили Вооруженные силы США в невыгодное положение в случае конфликта.

«Президент не намерен брать риски на себя», - сказали в Белом доме.

Новая политика Вашингтона в отношении наземных мин позволит военным «в исключительных обстоятельствах применять передовые, противопехотные мины, специально предназначенные для уменьшения нанесения ущерба гражданскому населению».

EADaily напоминает, что предыдущий президент США Барак Обама ограничил применение противопехотных мин в 2014 году. При этом Вашингтон не присоединился к Оттавскому договору, который предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, а также уничтожение запасов. Документ подписали более 150 стран. В этом списке нет государств с мощным военным потенциалом, в том числе США и России.

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Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
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