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Военное обозрение

WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Безусловная поддержка Украины не входит в национальные интересы США, сохранение хороших отношений с Россией безусловно важнее хороших отношений с Киевом. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению обозревателя газеты, Соединенные Штаты и Украина не являются в долгосрочной перспективе стратегическими партнерами, Вашингтону необходимо больше внимания уделять отношениям с Россией.

США и Украина — не друзья в долгосрочной перспективе. Не является Украина и бастионом западной демократии

- пишет газета, обращая внимание читателей, что за все время своего существования Украина постоянно "бросалась из крайности в крайность", демонстрируя то прозападные, то пророссийские взгляды.

Нет гарантий, что украинское правительство продолжит демократические преобразования. И даже если это произойдёт, страна всё равно будет находиться рядом с Россией. Неприятная правда состоит в том, что Украина всегда будет для американской внешней политики менее важна, чем Россия. Возможно, Россия — великая держава, которая переживает спад, но у неё всё равно есть способность подрывать внешнюю политику США по всему миру

- утверждает автор материала.

Поэтому, пишет издание, Вашингтону необходимо выстраивать отношения с Россией, а не с Украиной, несмотря на то, что "Москва проводит враждебную США политику".

Политику России можно не любить, но Америка ничего не выиграет, если станет по отношению к ней занимать ещё более враждебную позицию, и ещё больше потеряет, если не сможет работать по вопросам, представляющим обоюдный интерес

- заключает газета.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Бастион
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2 комментария
№1
03.02.2020 17:32
Надо показать эту статейку по всем СМИ Украины - интересно будет посмотреть как заполыхают )
+1
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№2
03.02.2020 18:01
Цитата, Враг сообщ. №1
Надо показать эту статейку по всем СМИ Украины - интересно будет посмотреть как заполыхают )
Зато сэкономят на отоплении
+1
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