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«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей

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Источник изображения: Фото: Michael Probst / AP

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей. Так, на проект станции «Луна-28», которая привезет грунт с Луны на Землю, выделят 594,2 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы госзакупки.

В том числе в 2021 году на эскизный проект выделят 27,1 миллиона рублей, в 2022-м запланировали выделить на 10 миллионов меньше. Запуск посадочной станции «Луна-28» запланирован на 2027 год. Он пройдет с помощью ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома Восточный. Станция должна совершить посадку на южном полюсе Луны, взять в специальные капсулы образцы лунного грунта в замороженном виде и доставить их на Землю.

В декабре прошлого года сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин захотел создать «лифт» на Луну. Он рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
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Ангара
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
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