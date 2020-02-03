«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей. Так, на проект станции «Луна-28», которая привезет грунт с Луны на Землю, выделят 594,2 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы госзакупки.

В том числе в 2021 году на эскизный проект выделят 27,1 миллиона рублей, в 2022-м запланировали выделить на 10 миллионов меньше. Запуск посадочной станции «Луна-28» запланирован на 2027 год. Он пройдет с помощью ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома Восточный. Станция должна совершить посадку на южном полюсе Луны, взять в специальные капсулы образцы лунного грунта в замороженном виде и доставить их на Землю.

В декабре прошлого года сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин захотел создать «лифт» на Луну. Он рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.