Источник: у незапущенного из-за проблем с электрикой "Союза" заменят третью ступень

Старт "Союза-2.1а" запланирован на 14 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты заменят третью ступень на ракете-носителе "Союз-2.1а", старт которой перенесен на 14 февраля. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Союз" должен был вывести военный спутник "Меридиан" на орбиту 24 января, однако запуск отменили до начала заправки ракеты. Носитель был снят со старта.

"Принято решение заменить третью ступень", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что установленную ранее ступень "уже сняли и отправили в Ракетно-космический центр "Прогресс".

В свою очередь, другой источник пояснил, что запуск по-прежнему намечен на 14 февраля.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что отмена пуска 24 января произошла из-за короткого замыкания одного из кабелей бортовой электросети. По его словам, для устранения причин головная часть была снята с ракеты.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М.Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".