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Деловая газета "Взгляд"

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады

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Источник изображения: vk.com/mil

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады, сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

"В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО", – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.

В НОРАД уточнили, что "российские самолеты не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады".

Глава Объединенного командования, американский генерал Терренс О'Шонесси заявил, что пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады якобы стал "продолжением наращивания агрессивных действий" со стороны "противников".

Тем временем в Министерстве обороны РФ сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана.

В ведомстве уточнили, что продолжительность полета превысила 16 часов.

"Во время полета самолеты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе", – добавили в Минобороны.

В министерстве также отметили, что полеты российских военных самолетов регулярно проходят над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, причем все они "выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Напомним, в ноябре прошлого года китайское издание Sina сообщало, что российский стратегический ракетоносец Ту-160 на форсаже легко ушел от двух истребителей пятого поколения F-35A в Японском море.



Антон Никитин

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