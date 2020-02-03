Войти
Российская газета

Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

598
0
0
Источник изображения: rg.ru

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Северного Ледовитого океана.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что продолжительность полетного задания составила более 16 часов. Во время полета экипажи самолетов выполнили дозаправку топливом в воздухе.

В сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что подобные полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
05.04.2019
Истребители НАТО полетали с российскими самолетами
17.12.2018
Началась подготовка к перелету стратегических ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы в Россию
09.11.2017
В Генштабе заявили о расширении военного присутствия России в мире
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
24.09.2009
Под новый облик - новое оружие
09.10.2008
В "мягком подбрюшье" США. Стратегические бомбардировщики Ту-160 осваивают латиноамериканский ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки