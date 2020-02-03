Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Северного Ледовитого океана.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что продолжительность полетного задания составила более 16 часов. Во время полета экипажи самолетов выполнили дозаправку топливом в воздухе.

В сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что подобные полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.