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Известия.ru

Сирийские военные уничтожили более 100 единиц техники боевиков под Идлибом

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Yamam Al Shaar

Военные сирийской армии в ходе контрнаступления в идлибской зоне деэскалации захватили и уничтожили около 100 единиц техники боевиков. Об этом сообщил ТАСС руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков в пятницу, 31 января.

«Правительственными войсками Сирийской Арабской Республики захвачено или уничтожено 11 танков, 19 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники — пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением, четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата», — сказал он.

Генерал отметил, что наступление сирийской армии предотвратило террористическую атаку, которую боевики запланировали в городах Хама и Алеппо.

Кроме того, Боренков добавил, что за минувшие сутки Центр по примирению провел две гуманитарные акции. Жители населенных пунктов Адман (провинция Ракка) и Шадка (провинции Хасеке) получили 500 продовольственных наборов общей массой около 2 т.

Ранее сообщалось, что с 9 января в результате обстрелов со стороны боевиков 254 мирных жителя Сирии получили ранения, 121 человек погиб.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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