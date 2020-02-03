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ТАСС

Корабль Cygnus отстыковался от МКС и будет использован для запуска микроспутников

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Грузовой корабль Cygnus
Грузовой корабль Cygnus.
Источник изображения: © NASA

Операция впервые осуществляется дистанционно

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Грузовой корабль Cygnus отстыковался в пятницу в 09:36 по времени восточного побережья США (17:36 мск) от Международной космической станции (МКС). Трансляция операции идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Впервые операция осуществляется дистанционно: операторы из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) управляют 17-метровым манипулятором Canadarm 2, который осуществляет отвод корабля от станции, а астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир контролируют ход операции и наблюдают за отходом корабля от станции.

Через сутки после отстыковки от МКС с корабля Cygnus с помощью пускового устройства Slingshot будут выведены на орбиты 8 микроспутников CubeSat, предназначенные для обеспечения связи и исследований атмосферы. В конце февраля по команде с Земли корабль начнет маневр торможения, сойдет с орбиты и прекратит существование в плотных слоях атмосферы.

Cygnus состыковался с МКС в начале ноября прошлого года и доставил экипажу 3720 кг грузов, в частности, экспериментальные защитные куртки AstroRad Vest, предназначенные для защиты астронавтов от потока солнечной радиации, новую электропечь Zero G Oven для экспериментов по выпечке изделий в условиях невесомости, а также оборудование для эксперимента Made In Space Recycler по переработке пластиковых отходов с помощью 3D-принтера.

Нынешний полет корабля Cygnus (с лат. "лебедь"; назван в честь одноименного созвездия) - первый в рамках нового контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, в рамках которого в период до 2024 года будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было осуществлено 11 запусков к МКС, один запуск был неудачным.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

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