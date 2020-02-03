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Известия.ru

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

«Ожидается, что новая модификация ракеты-носителя появится в 2024 году и будет отличаться улучшенными энерго-массовыми характеристиками», — рассказал собеседник информагентства.

Источник подчеркнул, что работают над модернизацией ракеты сотрудники космического центра имени Хруничева и НПО «Энергомаш».

Предполагается, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» пройдет в 2024 году.

15 января «Роскосмос» заявил о том, что поставит две ракеты «Ангара» Министерству обороны в 2020 году. Ожидается, что первую тяжелую ракету-носитель передадут в I квартале года, а вторую — до конца декабря.

Монтаж технологического оборудования под новый стартовый комплекс для ракеты «Ангара» начался на космодроме Восточный 15 декабря. При изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее работали на строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном.

В семейство ракет-носителей «Ангара» входят носители легкого класса «Ангара-1.2», среднего — «Ангара-А3», тяжелого — «Ангара-А5» и ее модификации «А5М» и пилотируемая «А5П», а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Их грузоподъемность составляет от 3,5 т до 37,5 т.

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
Байконур
Восточный Космодром
Луна
Плесецк
Союз-2 РН
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