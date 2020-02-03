В НПО Лавочкина рассказали о новой программе исследования Венеры

Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020–2021 годах. Об этом заявил журналистам в пятницу, 31 января, Дмитрий Хмель, ведущий инженер Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина.

«Этим мы сейчас и занимаемся... сейчас «Роскосмос» ставит такую задачу, чтобы была сформирована такая программа», — цитирует его слова «РИА Новости». По словам инженера, программу примут в начале 2021 года или при оптимистичном сценарии уже в 2020 году.

В программу должна войти и «Венера–Д» («Венера Долгоживущая»). В ее рамках начнется работа и по следующим станциям. Хмель не исключил отправку в будущем венероходов. Согласно концепции объединенной научной рабочей группы России и США, космический аппарат «Венера-Д» будет комплексно изучать атмосферу Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Совместная рабочая российско-американская группа по изучению соседней планеты на основе миссии «Венера-Д» создана в 2013 году.

Сейчас у России есть программа исследования Луны. Изучение Венеры ограничивается одним проектом межпланетной станции «Венера–Д», которая планируется к запуску после 2025 года. Проект, которым интересовались в NASA, предусматривает запуск к этой планете комплекса из посадочных и орбитальных аппаратов.

В декабре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что «Венера Долгоживущая» может появиться в комплексной программе «Космическая деятельность России» на десятилетний период, которую планируют принять в 2020 году.

Запуск российско-американской миссии на Венеру — «Венера–Д» и малой научной станции США — планировался не ранее декабря 2027 года. Он должен произойти на тяжелой ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

В мае 2019 года совет Российской академии наук (РАН) по космосу предлагал перенести его на 2029 год.